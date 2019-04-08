У Швеції рекордна брак місць у в’язницях

Очікується погіршення ситуації.



У Швеції спостерігається рекордна брак місць у в’язницях, з-за якої деякі установи вже відмовилися приймати в’язнів. Про це в понеділок, 8 квітня.

Так, на минулому тижні з 17 45 пенітенціарних установ не змогли більше приймати в’язнів.

Засуджених стали розміщувати в кімнаті для відвідувань, а також містити кілька людей в одиночних камерах.

Співробітники в’язниць висловили побоювання, що в подальшому ситуація погіршиться, так як в країні були посилені покарання за ряд порушень.