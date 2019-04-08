Повінь – зміна системи

Menu
Close

Зганьбилися і зникли: сторінка клініки Eurolab зникла з соцмережі після аналізів Зеленського

08.04.2019

Прославилися на всю мережу і зникли з просторів інтернету. Саме в цій клініці здавав аналіз крові один з кандидатів у президенти Володимир Зеленський.

Хвилина слава для медцентру почалась із моменту забору біоматеріалу, провівши процедуру масажист. Він же – актор-початківець та учасник кулінарного шоу талантів.

Згодом у мережі з’явились і результати аналізів датовані заднім числом – замість 5 квітня у документи було вказано 2 квітня. У клініці зазначили, що помились, бо цифри на клавіатурі розміщені поруч. Але й у самому документи було повно орфографічних помилок. Пізніше персонал Eurolab записував відеозвернення, у якому пояснивши ці огріхи.

А 8 квітня сторінка медичної мережі просто зникла.

“Eurolab ЗЕ end?” – шуткують користувачі соцмережі.

Читайте також:   Подерев'янський: без української мови не буде України
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *