Зганьбилися і зникли: сторінка клініки Eurolab зникла з соцмережі після аналізів Зеленського

Прославилися на всю мережу і зникли з просторів інтернету. Саме в цій клініці здавав аналіз крові один з кандидатів у президенти Володимир Зеленський.

Хвилина слава для медцентру почалась із моменту забору біоматеріалу, провівши процедуру масажист. Він же – актор-початківець та учасник кулінарного шоу талантів.

Згодом у мережі з’явились і результати аналізів датовані заднім числом – замість 5 квітня у документи було вказано 2 квітня. У клініці зазначили, що помились, бо цифри на клавіатурі розміщені поруч. Але й у самому документи було повно орфографічних помилок. Пізніше персонал Eurolab записував відеозвернення, у якому пояснивши ці огріхи.

А 8 квітня сторінка медичної мережі просто зникла.

“Eurolab ЗЕ end?” – шуткують користувачі соцмережі.