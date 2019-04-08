В Чернівцях компанія п’яних чоловіків вистрілила в перехожого, який зробив їм зауваження

У Чернівцях чоловік отримав кулю в живіт після зауваження компанії п’яних.

У Чернівцях у чоловіка почали стріляти з групи нетверезих, після того, як він зробив їм зауваження. Постраждалий у реанімації у важкому стані.

У понеділок, 8 квітня, о 05:00 на спецлінію “102” надійшов дзвінок, який повідомив про вогнепальне поранення чоловіка в Чернівцях. Його відвезли в лікарню.

Правоохоронці працюють на місці події і встановлюють обставини події. За фактом стрілянини відкрили кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 121 (“Умисне тяжке тілесне ушкодження”) ККУ. Санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на 5-8 років. Про це повідомили в прес-службі Нацполиции.

Сусіди потерпілого розповіли, що чоловік вийшов у двір і зробив зауваження компанії нетверезих хлопців, які у відповідь почали стріляти. Про це йдеться у сюжеті каналу “112 Україна”. Відзначається, що свідки чули чотири постріли.

За словами кореспондента, одна куля влучила чоловікові в живіт, інші – в паркан.

“Пошкодження поперечної ободової кишки, пошкодження підшлункової залози і лівої нирки. Він в реанімації, стан важкий, але стабільний”, – повідомив заступник головного лікаря з медичної частини Вадим Ступницький.