Соціологи показали картину виборців Порошенка та Зеленського

Кандидат у президенти Володимир Зеленський ставши переможцем першого туру виборів майже у всіх регіонах, за винятком Західного.

Про це свідчать результати опитування, який проводився в рамках національного екзит-полу під час першого туру виборів.

Лише в Західному регіоні перше місце посів Петро Порошенко (25,5%), а вже далі – Зеленський (22%). Шоумен має першість у населених пунктах різного типу, а особливо (39%) у містах з населенням від 100 тис жителів. Найменша підтримка у нього в селах (27%).

Чоловіки і жінки рівною мірою віддавали голоси Зеленському (приблизно 31%). А від Порошенка дещо більше підтримали чоловіки (19% чоловіків і 17% жінок).

Зеленський ставши лідером серед виборців майже в усіх вікових групах виборців, за винятком найстаршої, виборців за 60 років. У групі наймолодших, 18-29 років, за нього проголосувало 57% виборців. За Порошенка – всього 14%.

У групі виборців 30-39 років Зеленський теж є явним лідером (45%), за ним іде Порошенко (17%). У групі старших виборців Зеленський або на рівних з іншими кандидатами або їм поступається: у групі 50-59 років він має майже 22% голосів, Порошенко – 19%. А вже серед виборців, яким за 60 років, Порошенко має 18% голосів, а Зеленський – 12,5%.

За рівнем освіти Зеленський є лідером в усіх освітніх групах, особливо – серед студентів. У групі виборців з вищою освітою у Зеленського 31% голосів, Порошенка – 22%. Серед виборців з незакінченою вищою освітою Зеленський дістав 42% голосів, Порошенко – 17%.

Серед виборців із середньою спеціальною освітою теж попереду Зеленський – 29%, у Порошенка – 15,5%. У групі виборців з повною середньою освітою Зеленський має 31% підтримки, Порошенко – 14%.

У групі виборців з неповною середньою освітою у Зеленського – 26%, Порошенка – 15%.

31 березня 2019 року, у день виборів Президента України, Консорціум, до якого входять Фонд “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва, Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) та Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова, провів Національний екзит-пол’2019.

Опитано 19 453 респондентів на 400 дільницях виборчий. Застосовувалася методика “таємного голосування”. Рівень досяжності (кількість виборців, які погодилися взяти участь в опитуванні) становить 67,8%.