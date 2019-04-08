Журналіст показав схему фальсифікації на користь Порошенка з медичними довідками

Журналіст показав, як люди Порошенка будуть фальсифікувати вибори з медичними довідками.

“Як Порошенко буде перемагати в другому турі? Ставка там не на дебати. В окрузі Кононенко (94 округ) креативити не стали – тут масово починають хворіти люди. Ось довідки виписані Васильківської лікарнею (з порожньою датою), де просять дозволити голосувати не на ділянці. Логічніше і розумніше – ніяких тобі викидів і так далі. Тихенько в якомусь коридорі поклали бюлетені і ніхто і не прикопается”, – пояснив схему обману журналіст.