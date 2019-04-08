Історія будинку в Оксфорді з стирчить з даху акулою

Хайне встановив акулу на даху в 1986 році — в 41-у річницю атомного бомбардування Нагасакі. На питання журналістів про те, навіщо він це зробив, Хайне відповідав: “Акула повинна була висловити почуття тих, хто відчував себе абсолютно безпорадним. Настільки, що був готовий пробити дірку у власному даху від цього почуття безсилля, гніву і відчаю. Акула — це висловлювання про кампанії за ядерне роззброєння, про ядерну енергетику, про Чорнобиль і Нагасакі”

Міська рада Оксфорда відразу ж спробував позбутися від арт-об’єкту — чиновники заявили, що конструкція погрожує перехожим. Але інженери побоювань не підтвердили. І хоча акула стала міською визначною пам’яткою, влади продовжували вимагати від Хайне прибрати надбудову (наприклад, йому пропонували перенести її в басейн, але він не погоджувався).

Хайне п’ять років захищав свою акулу і писав у різні інстанції. Нарешті, у 1992 році влада дозволила залишити скульптуру на місці. У своїй відповіді вони повідомили, що боялися дозволити надбудову, тому що тоді інші городяни захотіли б поставити у себе на даху “бог знає що”. Однак за п’ять років заявок не надходило. “Будь-яка система контролю повинна давати невеликий зазор для динамічних, несподіваних, незвичайних примх”, — було написано у відповіді.

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Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», чоловік провалився в інсталяцію Аніша Капура і потрапив у лікарню.

За матеріалами Delfi.ee

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