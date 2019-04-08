Колишнього президента Румунії звинуватили у злочинах проти людяності

Мова йде про революцію 1989 року.



Колишній президент Румунії Іон Ілієску офіційно звинувачений у злочинах проти людяності під час антикомуністичної революції 1989 року.

Зокрема, прокурори звинуватили Ілієску у формуванні групи в грудні 1989 року з метою отримання влади і політичної легітимності.

Прокурори заявили, що, користуючись заявами і телебаченням, група брала участь у “широкій й оманливою діяльності з брехні і дезінформації” після того, як Чаушеску залишив столицю 22 грудня 1989 року.

Згідно з цією схемою, розгорався загальний “психоз тероризму”, який викликав “братовбивчий вогонь, хаотичні перестрілки і суперечливі військові накази”, що призвело до загибелі 862 осіб і поранення ще 2150 чоловік після повалення режиму Чаушеску.

За версією слідства, в той період військами було використано близько 13 мільйонів куль. Звинувачення і поспішно організована страта Чаушеску і його дружини Олени також були частиною схеми, яку проводили “в симулированном кримінальному процесі” 25 грудня 1989 року.

У той же час дата суду поки не призначена, сам Ілієску завжди відкидав будь-які звинувачення.

Як відомо, 89-річний Ілієску отримав широку популярність після повстання проти диктатора Ніколає Чаушеску, який був скинутий і страчений у грудні 1989 року. Але сотні людей загинули під час переходу влади, і противники Ілієску звинуватили його в крадіжці революції у народу.

Ілієску був затверджений тимчасово виконуючим обов’язки президента тимчасовим парламентом в лютому 1990 року. Його критики в країні і за кордоном звинувачують Ілієску, який пішов у відставку в 2004 році, та інших провідних політиків в спробі блокувати реформи і захистити політична спадщина і правлячу еліту комуністичної системи.