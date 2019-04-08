Зеленський засвітився на автомобілі з непростою історією

Дебати Порошенко і Зеленського – головна тема останніх днів. Сьогодні кандидати в президенти публічно здали аналізи і готуються до нового витка протистояння. Тим часом сплив один дуже цікавий нюанс.

Володимир Зеленський приїхав здавати аналізи не на своєму Range Rover, а на старому Mercedes S600 W220, (можливо, броньованому). Машина виявилася дуже непростою.

Далі ще цікавіше. Тимур Миндич, за словами Володимира Ар’єва, є власником авто з 28 жовтня 2017 року. А з 23 березня по 27 жовтня 2017 року машиною володів Ігор Коломойський.