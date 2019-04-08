Вчені відстежать розповсюдження інфекцій з допомогою комариної сечі

Кровосисних комарів можна без перебільшення назвати самими небезпечними дикими тваринами. Щорічно разносимые ними інфекції вражають десятки мільйонів людей, і чимало з цих хвороб смертельні. Не дивно, що біологи й медики з різних країн намагаються краще зрозуміти деталі будови та способу життя комарів, щоб знайти способи нейтралізувати цю постійну і серйозну загрозу.

Ведеться моніторинг потенційної небезпеки, для чого фахівці використовують лабораторних тварин (зазвичай курей і свиней), намагаючись відстежувати появу вірусів. У 2010 році цю задачу вдалося спростити, використовуючи порівняно нескладну пастку для лову комарів та дослідження їх складу слини. Проте таке рішення виявилося неідеальним: з кожним укусом пастки комаха виділяє менше п’яти нанолитров слини, і для виявлення в ній вірусних частинок доводиться набирати якомога більше укусів і працювати на межі роздільної здатності медичних інструментів.

У новому дослідженні ця система отримала удосконалення і дозволила виявити сліди небезпечних арбовірусів. Для цього Скотт Рітчі і його колеги з австралійського Університету Джеймса Кука вирішили використовувати не слину, а сечу комарів: за один раз її виділяється близько 1,5 микролитра, і набрати потрібну кількість набагато легше. Доопрацювавши пастки і наповнивши їх джерелом вуглекислого газу для залучення кровососів, учені випробували їх у Квінсленді.

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Австралія (Австралійська Федерація) – держава в Південній півкулі, розташована на австралійському материку та острові Тасманія.

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Найбільші міста: Сідней, Мельбурн, Брісбен, Перт, Аделаїда

Форма правління – Конституційна монархія

Територія – 7 692 024 км2 (6-я в світі)

Населення – 24,8 млн чол. (52-я в світі)

Офіційний мову – австралійський англійська

Релігія – християнство

ІЛР – 0,935 (2-я в світі)

ВВП – $1,454 трлн (12-я в світі)

Валюта – австралійський долар

У загальній складності В «польових умовах» було розгорнуто 29 пасток. Залучені запахом комарі виявлялися усередині і час від часу виділяли сечу, яка проходила через сітчастий фільтр і збиралася на дні. Для посилення сечовипускання вчені створювали всередині вологе середовище. Аналіз зібраної рідини дійсно дозволив знайти в ній наявність вірусів, що викликають лихоманку Західного Нілу, Денге і чикунгунью.

По мірі того, як із-за глобального потепління ці тропічні хвороби поширюються на все більш помірні широти, такі пастки — детектори інфекцій можуть врятувати чимало нових життів. У всякому разі, до тих пір, поки вчені не знайдуть ефективних способів лікування.

«Навколо Світу. Україна» писав про те, навіщо потрібні комарі.

За матеріалами Naked-science

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