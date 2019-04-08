Голова Броварської райради Сергій Гришко став більше заробляти і відкладати готівкою

Ще один чиновник столичного регіону, який не став в 2018 році скуповувати землю, — голова Броварської райради Сергій Гришко. Все, що змінилося в його майновий стан за минулий рік — рівень зарплати і кількість готівкових коштів.

Його дохід за 2018 рік складається з: заробітної плати за рік у розмірі 226 193 гривень, дохід від відчуження цінних паперів і корпоративних прав — 144 000 гривень, та відсотки від банківського депозиту в розмірі 4 117 гривень.

У 2017 році він отримав відповідно 139 309 зарплати на основному місці роботи, 144 000 гривень від відчуження цінних паперів і корпоративних прав, а банківський процент становив 2 579 гривень.

Його дружина теж збільшила свій річний дохід: в 2018 році вона сумарно заробила 312 723 гривень, з яких 45 273 гривень — зарплата за місцем роботи, і 273 000 — дохід від продажу власної сільськогосподарської продукції. У 2017 році її сумарний дохід становив 281 786 гривню, з яких 38 786 — зарплата, 243 000 — виручка від продажів.

Сім’я Гришко в 2018 році не сильно поповнила кількість грошей на своїх рахунках. У голови райради готівкою в минулому році зберігалося 225 000 гривень, і ще 45 156 — у банку, тоді як у 2017 році готівкою у нього було 144 000 гривень, а на рахунку в банку — 48 353 гривень.

У його дружини стало зберігатися менше грошей: 231 000 гривень готівкою в 2018 році проти 243 000 гривень в 2017 році.

За 2018 рік у Гришко не додалося нерухомості — все було придбано до 2016 року. Зокрема, за головою Броварської райради записано 18 ділянок в селі Літки Броварського району (з них 12 площею 1032 кв. м., 5 — площею 1000 кв. м, 1 — пл. 2617 кв. м., всі придбані в 2014 році), один ділянка в селі Малоселецкое Оржицького району Полтавської області площею 2500 кв. м., і 7 ділянок у Великій Димерці Броварського району сумарною площею 38 280 кв. м.

Його дружина Галина також власниця 5 ділянок у Великій Димерці, їх сумарна площа становить 6 628 кв. м. у неї у власності два житлових будинки у Великій Димерці площею 81,7 кв. м і 400 кв. м.

З автомобілів у сім’ї Гришко — один кросовер AUDI Q7, знаходиться в суборенді.

“Чиновник вже кілька років поспіль спрямовує кошти на підприємства, якими володіє його родина. Виготовлений на цих підприємствах асфальт і бетон не відповідає державним будівельним нормам. Тільки в 2018-му році бюджет Броварського району склав близько 67 млн гривень, з яких 44 млн було виділено на проекти поза тендерів.