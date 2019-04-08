Нардеп поставив Порошенко і Зеленському ультиматум через закон про імпічмент

Лідер партії «Воля», народний депутат Юрій Дерев’янко закликав чинного президента Петра Порошенка і найбільш рейтингового кандидата в президенти Володимира Зеленського протягом 24 годин публічно звернутися до парламенту з питання невідкладного прийняття закону про імпічмент президента.

Дерев’янко підкреслив, що до другого туру президентських виборів залишився лише один сесійний тиждень Верховної ради.

«Я звертаюся до тимчасово чинному президенту Петру Порошенку, а також до найбільш рейтинговому кандидату в президенти Володимиру Зеленському. Пан Петро Олексійович, ви 5 років говорите про те, що ви не узурпируете влада і не тримайтеся за неї. Також Володимир Олександрович, ви говорите про те, що першим кроком у вашій програмі є закон про імпічмент. Тому чекаємо від вас публічного звернення до парламенту щодо невідкладного прийняття закону про імпічмент №7248», — заявив народний депутат.

Дерев’янко висловив упевненість, що мільйони українців хочуть, щоб наступний президент був підконтрольний і підзвітний українського народу.

«У вас 24 години», — підсумував Дерев’янко.

Як зазначається, Дерев’янко 31 жовтня 2017 року зареєстрував в парламенті законопроект №7248 «Про президента України та порядку припинення його повноважень (про імпічмент)».

Також повідомляється, що другий тур президентських виборів в Україні відбудеться 21 квітня. У другий тур вийшли кандидати в президенти Володимир Зеленський і Петро Порошенко.