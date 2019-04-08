В російських банках виявили «бомбу уповільненої дії» на 11 трлн руб

Мова йде про сумнівних, проблемних та безнадійних кредитах, які згідно з класифікацією МСФЗ-9 відносяться до «позичках з ознаками знецінення». Вони становлять 16,6% від сумарного кредитного портфеля банків (63,1 трильйона рублів на 1 лютого).

У грошовому вираженні проблемні активи банківської системи складають близько 10% ВВП, 39% від суми вкладів населення (27,1 трлн рублів) і близько третини золотовалютних резервів ЦБ Росії, які до початку квітня зросли до 489 млрд доларів і вийшли на докризовий рівень лютого 2014 року.

Резерви банків на можливі втрати покривають лише 54% від проблемних боргів. Без покриття залишаються активи на 4,7 трильйона рублів.

При цьому запас капіталу банків становить лише 3,4 трильйона рублів — на стільки власні кошти за системою перевищують мінімально допустимий норматив ЦП (12,2% проти 8%).

Це говорить про ймовірне дефіциті капіталу у деяких банків», відзначає аналітик Райффайзенбанку Денис Поривай. За його оцінкою, прихована діра в банківській системі становить близько 1,5 трильйонів рублів.

При цьому капіталу не вистачає навіть у сценарії, якщо банкам вдасться стягнути заставне забезпечення за всіма проблемними боргами в повному розмірі за вартістю не нижче балансової. У цьому випадку нестача капіталу становить близько 700 млрд рублів.

У більшості випадків це проблеми, які тягнуться ще з кризи 2008 року і які суттєво загострилися після кризи 2014-го, зазначає Поривай.

Хоча, як показує російська практика, банки можуть існувати взагалі без капіталу («Югра», «ФК Відкриття»), таємне стає явним в періоди кризи, коли відбувається великий клієнтських коштів, в період нестабільності фінансового ринку, падіння рубля, перераховує Поривай.

За оцінкою міжнародного рейтингового агентства Fitch, з 2013 року ЦБ РФ витратив на розчищення банківських балансів близько 80 млрд доларів, або на 5,2 трильйона рублів за поточним курсом.

Майже 30 млрд доларів, або близько 2 трильйонів рублів, довелося витратити на виплати відшкодування через Агентство по страхуванню внесків, фінансування якого майже цілком лягло на «друкарський верстат» ЦБ.

Близько 20 млрд доларів ЦБ виділив банкам кредитів на санацію і докапіталізацію інших проблемних банків.

Ще близько 30 млрд доларів довелося витратити на санацію банків з топ-10, які довелося націоналізувати з допомогою Фонду консолідації банківського сектора.

У найближчі роки витрати на порятунок банківської системи складуть ще 10 млрд доларів, оцінює Fitch.