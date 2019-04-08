Гендиректор “Київавтодору” Густелев отримав за рік 826 тисяч гривень зарплати

Зарплата гендиректора “Київавтодору” Олександра Густелева зросла вдвічі порівняно з попереднім роком.

Згідно з даними декларації, у 2017 році зарплата керівника комунального підприємства була 404 тисяч грн, а в 2018-му стала 826 тис.

А ось готівки у його сім’ї стало в рази менше, відзначає видання.

Наприклад, в декларації у цьому році не вказані $46 тис. і 34 тис. євро, які раніше були у дружини. У самого Густелева з $44 тис. залишилося всього $22 тис. При цьому великих покупок вони не задекларували.

Дохід Густелева від відсотків склав 79 тисяч.