Олександр Деркач: “Як не хотілося йти голосувати, так поки і не хочеться”

Минув тиждень підготовки до другого туру. Питаю себе, щось змінилося в моєму ставленні до кандидатів. Нічого. Як не хотілося йти голосувати, так поки і не хочеться.

Команди претендентів показали нам сумне шоу з аналізами, та по парі бадьорих “пацанських” роликів. Ми не дізнались нічого нового ні про одному з них.

Схоже, у Володимира Зеленського не дуже впевнені у своєму підопічному і думають, що тільки залишивши його у віртуальному просторі, можуть виграти вибори. А у Петра Порошенка, як мені здається, навпаки. Надто вірять у силу Ірини Геращенко, яка кожен день викриває підступну сутність їх візаві. І в магічну дію гасла Якщо не Порошенко, то Путін.

Прочитав сьогодні хороший матеріал на Українській правді про очікування виборців. Абсолютна більшість чекає конкретики від обох кандидатів. За їхніми планами, людям, кроків і тд. Поки я так і не розумію, чому повинен голосувати серцем за Володимира Олександровича від якого за всю предвыборорную компанію не почув жодного зрозумілого слова. І чому повинен розумом голосувати за Петра Олексійовича. Який теж поки не особливо балує нас своїм баченням того, чим Порошенко версія 2.0 буде відрізнятися від версії 1.0.

Панове кандидати, потыкайте у нас палицею, переконайте нас поворушити мізками. Тільки особисто, особисто. Без помічників. Примусьте нас полюбити себе за 2 тижні.

Олександр Деркач