У Києві отримали терміни творці фейкових обмінників, обманувшие людей на 2,7 млн

Прокуратура міста Києва в суді домоглася призначення реального покарання для двох шахраїв, які через фіктивні пункти обміну валют заволодівали коштами громадян.

Зловмисники брали в оренду приміщення, що мали запасний вихід, облаштовували їх під пункти обміну валют, після чого розміщували в інтернеті оголошення про покупку і продаж іноземної валюти за завищеним курсом. Отримавши від клієнта гроші, «касир», згідно розподілені ролі, за допомогою кнопки магнітних замків заблокував вхідні двері, тим самим позбавивши потерпілих можливості вийти з приміщення. А сам в цей час зникав з місця скоєння злочину разом з грошима.

Таким чином двоє зловмисників у період з липня по серпень 2017 заволоділи грошовими коштами потерпілих у розмірі близько 2,7 млн гривень.

Дарницький районний суд міста Києва підтримав позицію прокурора та визнав обох обвинувачених винними у цих злочинах і призначив одного з них покарання у вигляді 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна, іншого – у вигляді 5 років позбавлення волі. Після проголошення вироку зазначених осіб взяли під варту в залі суду.