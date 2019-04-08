Розкажіть Зеленському: Геращенко повідомила, скільки Україна виплатила пенсій жителям ОРДЛО

Мільярди гривень виплачені Україною переселенцям з тимчасово окупованих територій. Було б добре, щоб радники кандидата в президенти Володимира Зеленського розповіли про це своєму фавориту.

Про це на брифінгу у Верховній Раді заявила віце-спікер Ірина Геращенко.

Вона повідомила молодому політику про те, що держава виплачує пенсії на підконтрольних територіях практично всім пенсіонерам з захоплених районів Донецької та Луганської областей.

«Україна всі роки виплачувала пенсії переселенцям, вимушено переселеним нашим громадянам, які виїжджали від російських «градів»… Тому мені дивно чути від Зеленського, що він цього не знає», — сказала вона.

Що ж стосується виплат на окупованих територіях, то відповідальність за гуманітарну ситуацію там, несуть окупанти.

«Наша позиція наступна: перше — деоккупация Донбасу, демілітаризація, звільнення цих територій і відразу туди повернеться Пенсійний фонд України, банки», — додала вона.