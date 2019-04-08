У Порошенка розповіли, чому проводити дебати 19 квітня пізно

Команда чинного президента Петра Порошенко вважає, що проводити дебати 19 квітня занадто пізно, тому наполягає на зустрічі з кандидатом в президенти Володимиром Зеленським 14 квітня на НСК «Олімпійський».

Про це на брифінгу повідомив представник штабу Олег Медведєв.

За словами Медведєва, в штабі Зеленського хочуть відтермінувати дебати, і 19 квітня — це вже занадто пізно, оскільки наступний за ним день тиші не дасть журналістам можливість проаналізувати відповіді кандидатів, а виборцям — осмислити їх.

«Тому залишається в силі позиція Петра Порошенка провести перші дебати 14 квітня на НСК Олімпійський. І Порошенко буде чекати Володимира Зеленського на цих дебатах», — зазначив Медведєв.

Петро Порошенко прийде на дебати 19 квітня на «Суспильне», оскільки цього вимагає закон, уточнив спікер штабу чинного глави держави.

«Не виключено, що Порошенко зможе прийти 19 квітня, на НСК Олімпійський, але тільки в той час, в який він буде вільний від виконання своїх обов’язків», — сказав він.