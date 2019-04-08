Даємо 24 години: “Таблеточки” запропонував витратити кошти від дебатів на ліки онкохворим дітям

На можливі дебати між кандидатами в президенти Володимиром Зеленським та Петром Порошенком, які можуть пройти на НСК Олімпійський, потрібно продавати квитки.

Гроші, виручені від продажу, варто витратити на ліки онкохворим дітям. З таким закликом до політиків виступив благодійний фонд «Таблеточки» у своєму відкритому відеозверненні.

«Як громадяни ми впевнені, що дебати між кандидатами в президенти повинні бути відкритими для всіх. І у кожного громадянина повинна бути можливість купити квиток. Ми закликаємо вас відкрити продаж квитків на дебати, а на зібрані кошти подарувати шанс на життя онкохворим дітям», – сказано у зверненні.

За даними фонду, коштів від продажу квитків, буде достатньо, щоб забезпечити нужденних на три місяці.

«Рак не має політичних уподобань. Він просто щодня забирає дитячі життя. Сьогодні ми вирішуємо, якою бути країні. Щодня ми вирішуємо, чи будуть жити діти, які борються з раком. І чи зможуть вони проголосувати на виборах президента України», – резюмували представники фонду, давши кандидатам для відповіді 24 години.

Лідер виборчих перегонів Володимир Зеленський вже відреагував на заклик.