Творці «Слуги народу» вибачилися за «олігофренів і даунів»

Автори серіалу «Слуга народу 3» і студії «Квартал 95» вибачилися перед глядачами за згадування в серіалі слів «олігофрени», «дауни», «дебіли».

«Хочемо пояснити ситуацію, яку штучно розгойдують наші політичні опоненти. Згадування слів “олігофрени”, “дауни”, “дебіли” в серіалі “Слуга народу 3” звучало не від персонажа Володимира Зеленського, а з вуст основного антигероя Дмитра Сурікова, негативного персонажа, корумпованого представника влади, який втратив спокій і сон в боротьбі за своє чиновницьке крісло. У гонитві за владою такі люди не вибирають слів, а використовують всі засоби, в тому числі, досить брудні, не замислюючись про толерантність і повагу прав всіх громадян», — пояснили автори.

Автори серіалу відзначають, що «ні в якому разі не хотіли образити людей з особливими потребами та їх рідних і близьких». І приносять свої вибачення тим, хто прийняв це особисто.

«Але ми не можемо ігнорувати той факт, що, на жаль, у нашому суспільстві слова «олігофрен», «даун», «дебіл» використовуються в негативній конотації. І ця проблема, свідчить про існуючу в суспільстві нетерпимості і неприйняття людей з особливими потребами. Спасибі тим, хто звернув на це увагу», — йдеться в повідомленні.

Крім того, автори відзначають, що коли писали цей сценарій, навіть подумати не могли, що політичні опоненти Володимира Зеленського підуть далі негативного героя серіалу.

«На адресу Володимира і його виборців постійно звучать прямі образи — «зе-дебіли», «недочеловеки», «виродки» і так далі. Як бачимо, цей епізод відразу ж виявився дуже реалістичним, і в актуальній ситуації передвиборної кампанії все набагато гірше», – резюмують автори серіалу.