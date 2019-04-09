У Запорізькій області поліцейські роззброїли і затримали банду грабіжників

НП сталася минулої ночі, 8 квітня, в Шевченківському районі обласного центру Запорізької області.

Невідомі обікрали офіс по вулиці Карпенка Карого. Відразу після скоєння злочину поліцейські затримали трьох зловмисників.

За даними правоохоронців, члени злочинної групи чинили опір при затриманні. Крім того, вони намагалися сховатися від поліції на автомобілі «Мазда».

Вимога поліцейських зупинити автомобіль зловмисники проігнорували. Потім один з копів вистрілив з табельної зброї по заднього лівого колеса автомобіля, після чого всіх трьох фігурантів затримали. Постраждалих немає.

В ході огляду у них виявили та вилучили 10 мобільних телефонів, фотоапарат, металеву гвинтівку «КРОМ», сумку синього кольору з металевими предметами, ноутбук, брезент, ніж, гроші, портативний відеореєстратор, рукавички та інші речові докази. Все вилучене направлено на експертизу.