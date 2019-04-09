За два дні в Чорнобилі зловили вісім сталкерів

У Чорнобильській зоні відчуження 6 і 7 квітня були виявлені вісім прихильників екстремального туризму.

Так, повідомляється, що 31-річний львів’янин і 18-річний житель Коростеня Житомирської області незаконно проникли в зону відчуження з метою екстремального туризму.

Крім того, ще дві групи сталкерів виявили в Прип’яті і відселеній селі Бички. Серед туристів-екстремалів жителі Харкова, Вінниці та Коростеня.

Як повідомлялося, два сталкера намагалися зустріти Новий рік в Чорнобильській зоні. Сталкерами виявилися 24-річний чоловік з Львівської області та 33-річна жінка з Житомирщини.

Зазначимо, що всього за 2018 рік у зоні відчуження поліція затримала 196 порушників.