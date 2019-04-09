Сергій Паращенко погодився стати головою Одеської ОДА

Сергій Паращенко погодився з наказом Петра Порошенка стати головою Одеської ОДА.

Однак поки Паращенко займає посаду виконуючого обов’язки губернатора області. Це пов’язано з тим, що чинний голова ОДА Максим Степанов відмовився залишати свій пост, адже вважає наказ Порошенко незаконним.

До такої думки приєдналися директор департаменту освіти і науки Олександр Лончак і директор департаменту охорони здоров’я Олена Теряєва.

Поки Сергій Паращенко продовжує працювати в кабінеті першого заступника губернатора.