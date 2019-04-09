У Києві вогонь практично знищив МАФ з шаурмою

Пожежа охопила приміщення, де продавали шаурму в Києві. Про це повідомляє група dtp.kiev.ua на своїй сторінці у Facebook.

Інцидент стався 8 квітня близько 15:00 біля ринку на Березняках. У соціальній мережі з’явилися фотографії з місця події. По знімках видно, що вогонь практично знищив МАФ з шаурмою.

Інформації про постраждалих поки немає. Вогонь не поширився на сусідні будівлі.

Зазначається, на місці пожежі працюють рятувальники і поліцейські.

Причини спалаху поки невідомі. Поліція почала розслідування.