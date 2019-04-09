У мережі показали, як утримується засуджена Олена Зайцева: «Телевізор, електрочайник, душ»

Камера Зайцевої викликала ажіотаж у мережі.

Фотографії приміщення СІЗО, в якому утримується фігурантка, опублікував у соціальних мережах Дмитро Удачин Про це пишуть «kh-news».

Правозахисники показали, як виглядає тюремна камера винуватиці резонансного ДТП. Трагедія з вини Олени Зайцевої трапилася восени 2017 року на вулиці Сумській у місті Харків. Фахівці відвідали Харківський слідчий ізолятор і перевірили умови утримання учасниці смертельної аварії.

Олена Зайцева перебуває у камері № 400, в якій також відбувають термін ще 3 людини.

«Приміщення чисте. Є також невеликий телевізор, електричний чайник, душ, вода, туалет і засоби особистої гігієни», — конституював умови в камері Удачин.

Нагадаємо, що родичі Олени Зайцевої, яка звинувачується в скоєнні наїзду на людей у центрі Харкова, вдалися до хитрощів, щоб вивести Зайцеву з-під відповідальності. Про це під час чергового засідання суду розповів Ігор Берченко, дочка якого загинула після ДТП.

Захист обвинуваченої хотіла прилучити до справи підтвердження від медиків. Вони сказали про те, що у Олени Зайцевої були діагностовані такі хвороби, як: вегетосудинна дистонія, пролапс серцевого клапана і посттравматична енцефалопатія. У свою чергу Берченко заявив, що якщо у Зайцевої були діагностовано важкі захворювання, то на якій підставі їй видали водійські права.

У підсумку вбивця визнала всі пункти порушень правил дорожнього руху і справедливість усіх позовів потерпілих. «Буду намагатися з сім’єю погасити їх у міру своїх можливостей. Я готова відповідати та нести покарання, яке мені призначить суд», — заявила Зайцева.

Українців залишать без субсидій: кого торкнуться зміни

Головне

Також брата Олени Зайцевої Василя притягнув до адміністративної відповідальності Дзержинський районний суд Харкова. З Василя Зайцева стягнули штраф розміром у 10 тис. гривень і позбавили його прав. Під час спілкування з водієм інспектори виявили у чоловіка ознаки алкогольного сп’яніння. Від проходження огляду на стан сп’яніння в установленому законом порядку Зайцев відмовився у присутності двох свідків.

Нагадаємо, що жахлива ДТП забрало життя двох людей.

Раніше Hyser повідомив, що масштабне ДТП забрала життя п’яти людей.

Також Hyser писав, що страшне ДТП забрало життя відомого українця.