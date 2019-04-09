Volkswagen представить в Шанхаї купеобразную версію популярного кросовера: опубліковано фото

Компанія Volkswagen представить в Шанхаї купеобразную версію популярного кросовера Volkswagen Atlas.

Так, керівництво німецької марки нарешті обрало місце та час презентації своєї новинки, пише avtoblog.

Відмінність від класичної моделі SUV є і це елементи екстер’єру. І вже буквально через кілька тижнів в Шанхаї на майбутньому мотор-шоу буде представлений серійний Volkswagen Teramont в «купеобразном» виконанні.

Інформація про майбутній анонс з’явилася не так давно в новинних стрічках. Знайомство шанувальників марки з звичайним Volkswagen Teramont відбулося ще два роки тому. Північноамериканські автомобілісти дізналися цю модель як Atlas (також відомий як Teramont). Купеобразная версія моделі стала відрізнятися від свого попередника переробленими бамперами, інший гратами радіатора і оригінальною оптикою

Довжина крос-купе досягає 4 905 мм. Це, до речі, на 134 мм менше, ніж у трирядного SUV. Висота купеобразного VW Atlas дорівнює 1 719 мм, ширина — 1 989 мм, колісна база — 2 980 мм

В якості мотора новинка отримає дволітровий TSI, чия потужність в залежності від модифікації може варіюватися від 186 до 220 кінських сил. Також крос може оснащуватися 2,5-літровим мотором з віддачею 299 к. с. Вся моторна лінійка поєднується з семиступінчастим «роботом», а ось привід може бути як переднім, так і повним. У скільки обійдеться покупцям купеподібний Atlas, поки не повідомляється.

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Технології

Нагадаємо, що прес-служба Volkswagen заявила про випуск 30-мільйонного Passat у Емден, що є новим світовим рекордом в сегменті седанів.

Passat став найбільш продаваною моделлю середнього класу. Про колосальний успіх цієї моделі у покупців свідчать цифри, які наводить Volkswagen. Passat випускається вже 46 років – з 1973 року, він представлений більш ніж на 100 ринках, випускається на 10 заводах, розташованих на трьох континентах.

Технології, що використовуються в автомобілі, постійно удосконалюються. Наприклад, завдяки технології Travel Assist Passat стане першим автомобілем виробника, здатним частково використовувати технології автопилотирования на швидкості від 0 до 210 км/ч.

Удосконалюється і двигун автомобіля, підганяли під норми екологічних стандартів.

Раніше Hyser повідомляв, що опубліковані фото нового VW Passat 2020.

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