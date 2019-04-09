Медики назвали продукти, які допоможуть знизити високий кров’яний тиск

Вчені знайшли простий спосіб допомогти гіпертонікам.

Для цього необхідно включити в їжу корисні для судин продукти. Про це пишуть Публічні люди.

За словами фахівців, буде корисно обмежити споживання солі і збагатити раціон містять калій продуктами. Цей елемент допомагає організму ефективніше виводити рідину і тим самим сприяє зниженню тиску.

Найбільше калію міститься в солодкій картоплі, бананах, томатному соусі, апельсиновому соку і тунці. При цьому занадто багато калію може бути шкідливим, попереджають лікарі. Вони не радять збільшувати вживання калію людям з хворобами нирок.

Бруньки являють собою особливий парний орган, контролюючий стан кров’яного тиску. Також вони очищають кров від негативних і шкідливих речовин, фільтрують і регулюють рідини.

Підвищений артеріальний тиск небезпечно тим, що крім погіршення самопочуття людини, воно ще може спровокувати інсульт або інфаркт. Щоб знизити ймовірність таких сумних проблем зі здоров’ям, фахівці радять змінити раціон і спосіб життя.

Раніше повідомлялося, що вчені назвали ефективний спосіб знизити тиск без ліків. Австралійські фахівці стверджують, що при ранковому підвищенні можуть його подолати без спеціальних лікарських засобів. Результати експерименту показали, що людям досить півгодинної ходьби. Фізична активність допомагає тиску з-за того, що є зміцнення серця.

Якщо систематично не висипатися, то можна перевантажити нирки. У свою чергу, це стане причиною того, що їх стан планомірно почне погіршуватися. Задумайтеся про те, щоб відмовитися від згубних впливів. Рекомендована норма споживання саме чистої води — 2 літри на добу. Не варто нехтувати цим правилом.

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Суспільство

Вчені неодноразово доводили, то алкоголь призводить до стрибків тиску і збільшує вірогідність розвитку гіпертонії на цілих 16%. У теж час є напої, які позитивно впливають на тиск. Першим у цьому списку є чай каркаде. Він допомагає вивести зайву рідину з організму. Це рятує багатьох людей, у яких є гіпертонія.

Другим напоєм в тому рейтингу є зелений чай. Якщо приймати по одній або дві чашки в день допомагає скоротити ризик розвитку гіпертонія на п’ятдесят відсотків.

Нагадаємо, що не можна їсти алергікам навесні.

Раніше Hyser повідомив, що вчені випробували унікальний препарат очищає організм і повертає молодість.

Також Hyser писав, що вчені назвали продукти, які пропадуть з магазинів із-за глобального потепління.