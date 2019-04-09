Медики назвали продукт для розуму: збереже активність мозку до самої старості

Названий продукт, здатний зберігати здоровий розум до самої старості.

Про це інформує видання Politeka.

Так, дуже багато користі приносять морепродукти. Днями дослідники з’ясували, яким чином риба впливає на наш мозок.

Напевно, всі чули, що риба корисна для мозкової діяльності. У минулому столітті люди вже здогадувалися про це, але доказів цього знайти не змогли. І ось сто років дослідники знову спробували знайти підтвердження сприятливого впливу риби на організм. Однак, всі свідоцтва носили неоднозначний характер: навіть якщо вживання морепродуктів і корисно для мозку, вміст ртуті в деякій рибі, можливо, має зворотний ефект.

Нове дослідження, яке було опубліковано минулого тижня, підтвердило той факт, що риба несе величезну користь нашому мозку. А вірніше вживання риби знижує ризик розвитку хвороби Альцгеймера.

Автор роботи Березня Клер Морріс з медичного центру Чикаго звернула увагу на людей, які брали участь у тривалому дослідженні процесу старіння та померли протягом останніх 10 років. Дослідники вивчали мозок покійних, піддали огляду амілоїдні (старечі) бляшки, які є ознаками хвороби Альцгеймера, і використовували дані анкетування, щоб визначити раціон цих людей і дізнатися, скільки риби вони їли.

В результаті був такий результат: люди, які їли морепродукти не рідше одного разу на тиждень, мали більш низький рівень розвитку відразу трьох різних ознак хвороби Альцгеймера. Судячи з усього, риба має властивість протидіяти цій генетичної мутації.

Це не перше дослідження, яке зробило позитивний ефект вживання риби. Автори в роботі послалися на 13 робіт, які були опубліковані раніше. Вони всі говорять про появу якогось захисного механізму у тих, хто включає в раціон морепродукти і поліненасичені жирні кислоти: призупиняється розвиток когнітивних порушень і деменції.

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Суспільство

Але тільки нові дослідження оцінили ризики отруєння ртуттю, що міститься в рибі. У результаті ефект все ж позитивний: від вживання риби ви отримуєте набагато більше користі, ніж шкоди.

Авторами роботи також зазначалося, що при старінні кількість докозагексаєнової кислоти, найважливішого речовини для нашого мозку, знижується. Тому літні люди просто зобов’язані їсти морепродукти.

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