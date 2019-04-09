Опублікований рейтинг унікальних місць, «нерозбещених» туристами

Враження з популярних маршрутах не залишають такого незабутнього ефекту, як відчуття першовідкривача і дослідника незвіданого.
Незважаючи на всю багатогранність напрямів, з року в рік багато продовжують вибирати жаркий Єгипет, сонячну Туреччину і екзотичний Таїланд, повідомляє «Реальний світ».
У природі існує ще безліч цікавих, не протоптаних туристами місць.
Ми зібрали кілька маловідомих маршрутів, які залишать яскраві враження та незабутні емоції.
Мадаин Саліх, Саудівська Аравія
Тут розташований комплекс археологічних споруд в Хіджазу, який є першим об’єктом на території Саудівської Аравії, внесений у список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. У нього входить 111 скельних поховань і системи гідротехнічних споруд, які були споруджені ще близько 20 століть тому.
Уаі-О-Тапу, Нова Зеландія
У цьому місці зосереджено безліч мальовничих гарячих джерел, включаючи гейзер Леді Нокс. Парк знаходиться під охороною, але частина його все ж доступна туристам для відвідування.
Ель-Джем, Туніс
Амфітеатр, який дуже схожий з римським колізеєм. Однак, на відміну від останнього, тут немає таких величезних натовпів туристів. Він здатний вмістити 30 тисяч глядачів і вважається третім за величиною в Римській імперії.
Jericoacoara, Бразилія
Тривалий час, це невелике поселення було відомо тільки місцевим. З-за цієї відчуженості все, включаючи природу, збереглося тут в первородний вигляді.
Лофотенські острови, Норвегія
Це по істині край світу, який знаходиться за полярним колом. З-за Гольфстріму на південних островах температура тут не опускається нижче нуля градусів. Тут можна зайнятися рибальством, улицезреть північне сяйво і усамітнитися з природою.
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Суспільство
Зачарована Ріка, Філіппіни
На острові Мінданао розташована Зачарована річка. Вода в ній до неможливості прозора. Вона пофарбована в насичені відтінки рожевого і блакитного кольорів.
Парк Хітачі, Японія
Національний парк займає 120 га. З початку весни до кінця осені парк вкрита різнокольоровим килимом самих незвичайних і різноманітних кольорів.
Лас-Лахас, Колумбія
Церква в 7 км. від міста Іпіалес була побудована в 1948 році на пожертвування прихожан. В 1754 році тут сталося диво явища Богородиці, яка вилікувала глухоніму дівчину. На стіні з’явився лик жінки з мланденцем на руках, визнаний зціляють.
Апосл Айлендс Нешнел Лейкшор, США
Це місце включає в себе 21 острів, головними визначними пам’ятками яких є водоспади, озера, печери і реліктові ліси.
Нагадаємо, туристи зловили в об’єктив снігової людини.
Як повідомляв Hyser, в інтернеті з’явилися фотографії найкрасивіших водоспадів.
Також Hyser писав, що в мережі показали перший арктичний готель на колесах.