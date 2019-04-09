В Україні випробували нові ракети «Нептун»

Радник президента України Петра Порошенка з питань армії Юрій Бірюков розповів про випробування нового ракетного комплексу.

«Нептун» може подолати близько 300 кілометрів і вразити цілі в Севастопольській бухті. Про це пише «allcrimea».

Бірюков стверджує, що ракета здатна «стелитися» вздовж поверхні моря на висоті 5 метрів і атакувати корабель. При цьому він упевнений, що «росіяни нервують» з-за такого озброєння.

«Тому що вони весь час сподівалися, що ми будемо failed state (недосконалою державою – ред.), що у нас нічого не вийде», – заявив Бірюков українському блогеру Володимира Бучка.

Нагадаємо, що в мережі були оприлюднені знімки з супутників, на яких всього в 300 кілометрах від України, росіяни розгорнули ракети і пускові установки «Іскандер». Дані ракети мають при експлуатації радіусом дії близько 500 кілометрів. Смертоносна військова техніка розміщена на західному регіоні Російської Федерації в 270 кілометрах від кордону України в Краснодарі.

Раніше фахівці виявили серйозний дефект в двигунах РД-191 для російської важкої ракети «Ангара». В Росії був проведений лише один пуск важкої ракети в 2014 році. Черговий пуск, запланований на 2016 рік, намічений тепер на кінець 2019 року.

За даними прес-служби відомства, особовий склад Чорноморського флоту займався практичними навичками по нанесенню ударів при розгортанні з маршу. Для ударів використовувалися ракетні комплекси «Бал».

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Також РФ розмістила в Криму військові засоби і компоненти, здатні переносити і запускати ядерне озброєння. Український посол заявив, що після окупації Криму Росія зміцнює свої військові сили на півострові. Він навів останні дані про чисельність російських військовослужбовців на окупованому півострові, кількість яких зросла більш ніж у два рази — з 12 тис 500 військовослужбовців до приблизно 28 тис, або навіть, за деякими даними, приблизно до 31 500 тис. чоловік.

Нагадаємо про саме незвичайне зброю, яке застосовувалося в світі.

Раніше Hyser повідомив, що на Донбасі бойовики застосовують заборонену озброєння.

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