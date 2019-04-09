Лікарі розповіли про що може «говорити» постійний біль в ногах

Біль в ногах може говорити як мінімум про восьми тривожних хворобах.

Захворювання ніг можуть бути пов’язні з загальним погіршенням стану організму, пише Политека.

Медики назвали вісім найбільш поширених симптомів, які виникають в ногах.

Перше – судоми. Лікарі стверджують, що це сигнал про зневодненні організму. Якщо ж рідина споживається в нормальному обсязі, але судоми все одно присутні, це може вказувати на дефіцит калію в організмі.

Друге — оніміння і поколювання. Дані симптоми можуть вказувати на периферична невропатія, на защемлений нерв, а також на більш серйозний збій в організмі. При оніміння і поколювання, які не проходять протягом кількох днів, слід обов’язково відвідати лікаря.

Третє – у вас лущиться шкіра. Шкіра на ногах і пальцях ніг, постійно лущиться може сигналити про грибкові інфекції і ослаблений імунітет.

Четверта проблема — холод. Якщо ніг весь час холодно, можливий збій в роботі щитовидної залози. Зокрема, ймовірний гіпотиреоз — зниження її функції.

П’яте — біль у п’яті. Різка біль у п’ятах нерідко сигналить про розвиток підошовного фасциит, який часто виникає через носіння незручного взуття.

Шоста проблема — набряк великого пальця. Опухлий великий палець і температура, піднялася в ньому можуть вказувати на суглобне захворювання подагрою. У її випадку відкладається в суглобах надмірна кількість солей сечової кислоти.

Сьома — не росте волосся. Якщо волосся на ногах перестало зростати, це може сигналити про збій функцій серцево-судинної системи, порушення кровообігу.

Восьма — синці. Коли синці з’являються тільки на ногах, і з ними сусідять дрібні капілярні розлучення у вигляді сіточок або павутинок, то можна припустити, що розвивається варикоз.

Нагадаємо, що вчені попередили про страшні наслідки дефіциту вітаміну В12.

Нестача вітаміну В12 в організмі призводить до більш серйозних проблем, ніж вважалося раніше.

Серед наслідків дефіциту — ослаблення імунітету, розвиток хронічної втоми, недокрів’я і шизофренія. До такого висновку прийшли вчені з Райсовского університету в Х’юстоні (США).

Щоб вивчити вплив дієти на роботу організму, дослідники провели експерименти з хробаками-нематодами. І несподівано з’ясували, що харчування з високим вмістом В12 різко підвищувало стійкість черв’яків до стресових факторів і патогенів.

Зокрема, саме цей вітамін майже в 1,5 рази продовжив черв’якам життя після потрапляння в організм смертельних доз синьогнійної палички. Він також врятував життя третини піддослідних після зараження фекальної паличкою.

Недолік вітаміну, навпаки, послаблює імунітет і призводив до накопичення токсичних продуктів розпаду деяких амінокислот.

Однак переборщувати теж не слід: було встановлено, що надлишок В12 може прискорити накопичення мутацій в ДНК.

На думку медиків, більшість випадків дефіциту вітаміну В12 (ціанокобаламіну) можна легко і ефективно вилікувати, не допускаючи будь-яких ускладнень.

Одні з найпоширеніших симптомів дефіциту — слабкість, втома, поколювання в руках і ногах, втрата рівноваги, запаморочення, дратівливість, погіршення пам’яті, депресія.

Зазвичай з їжею людина отримує достатню кількість В12. Але сучасні продукти піддаються обробці, тривалому зберіганню, що зменшує корисність їжі.

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