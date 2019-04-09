Експерти розповіли, як українцям змінити мобільного оператора без зміни номера

У багатьох розвинених країнах давно не змінюють номер телефону, переходячи до іншого оператора — послуга mobile number portability (MNP) існує у Великобританії та Нідерландах ще з 90х.

В середині 2000х вона стала доступна в таких країнах, як Пакистан, Єгипет і Таїланд. До України mobile number portability добралася лише до 2019. Про це повідомляє видання seMobile.

Мобільні оператори не бояться зменшення клієнтів з приходом нової послуги. Навіть навпаки, основні гравці — Vodafone, Lifecell і Київстар бачать у цьому можливість для зростання.

В даний час телефонний номер використовується скрізь: прив’язується до банківської карти, використовується для реєстрації в різних програмах лояльності, соцмережах, всіляких сайтах. Також мобільні оператори змінюють умови в тарифних планах, підвищують ціни. З MNP з’явиться можливість змінити оператора і отримати більш вигідний тариф без необхідності всюди вказувати новий номер.

Ще одним важливим недоліком є те, що зберегти анонімність власника номера при переході до іншого оператора неможливо. Якщо клієнт хоче скористатися послугою MNP, він зобов’язаний підтвердити володіння номером — надати посвідчення особи.

Отже, щоб змінити оператора і при цьому зберегти номер знадобиться:

1.Зареєструвати номер у свого поточного оператора. Це можна зробити онлайн через особистий кабінет з допомогою електронно-цифрового підпису.

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Технології

Також можливий офлайн-варіант у будь-якому офіційному магазині вашого оператора. Для цього необхідно надати посвідчення особи — паспорт, закордонний паспорт, водійські права, або інші документи (повний список необхідних документів тут mnp.com.ua). Номер реєструється 1 раз, при повторних переходах цей крок можна пропустити.

2.Наступним кроком є створення заявки на підключення у того оператора, до якого ви хочете перейти. Це можна зробити онлайн або в офісах компанії. Під час створення заявки, можна вказати дату, коли необхідно підключити новий тариф. Vodafone запевняє, що на новому тарифі номер буде доступний протягом 3 робочих днів з моменту подачі заявки.

3.Потім оператор надсилає запит вашому старому оператору про можливості підключення MNP для вказаного номеру.

4.Приходить смс-повідомлення про перенесення номера на нову SIM-карту. Залишиться тільки приїхати в офіс для підписання договору, не забувши прихопити з собою посвідчення особи.

Також у наданні послуги MNP вам можуть відмовити. Причини можуть бути наступні:

номером володіє інша людина;

на один номер створено кілька заявок;

неправильні або неповні дані в заяві;

новий оператор не надає послуги в населеному пункті заявника;

заявка вже була створена раніше і з моменту її подачі не пройшло 30 днів.

Змінити оператора зі збереженням номера можна не частіше 1 рази за 30 календарних днів. Очікується, що послуга переходу буде безкоштовною, але це не точно.

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