Netflix прибрав підтримку AirPlay: «невелике технічне обмеження»

Компанія Neflix відключає популярний сервіс.

Мова йде про AirPlay, передає FainaIdea. Сервіс був самим простим і зручним способом перенесення перегляду контенту з одного пристрою Apple на інше.

Компанія Netflix підтвердила своє нововведення і ЗМІ. Вони назвали це невеликим технічним обмеженням, однак цим сервісом користувалося безліч людей.

AirPlay 2 був можливістю відправити транслированный матеріал на телевізори. Тим не менше у компанії Netflix є серйозні претензії сервісу.

«Ми не можемо визначити, яке саме пристрій використовується, в зв’язку з цим ми не можемо сертифікувати подібні пристрої. З-за цього нам якраз таки і довелося просто-напросто відключити підтримку AirPlay. Але скоріше всього це лише тимчасове обмеження», — заявив представник компанії.

Нагадаємо, вчені запевняють, що AirPods від Apple можуть викликати рак.

Близько 250 науковців підписали петицію проти використання гаджетів, які поширюють радіочастотне випромінювання. Воно використовується в роботі Wi-Fi, Bluetooth і стільникового зв’язку, повідомляє портал znaj.ua.

Втім, цього варто було очікувати, враховуючи, що шкода бездротової мережі Bluetooth поки не доведено повністю. Та все ж, усі електронні гаджети перевіряють на кількість випромінювання, яке може нашкодити здоров’ю користувачів.

Вчені запевняють, що AirPods від Apple можуть викликати ракОсобое занепокоєння у вчених викликають бездротові навушники AirPods від компанії Apple. У зв’язку з тим, що пристрій розташований глибоко в вушному каналі, при його використанні крихкі частини органу можуть піддаватися небезпечної радіації. Втім, інцидентів з цими навушниками поки не зафіксовано, так що довести це поки не вийде. Вченим ж залишається тільки здогадуватися, як навушники від Apple можуть нашкодити людині.

Зараз фахівцями виявлено не було достатньої кількості доказів зв’язку використання бездротових навушників і появи раку. Зараз вчені продовжують проводити відповідні тести.

Нагадаємо, що Apple оголосила про вихід нової версії iOS.

Раніше Hyser повідомляв, що Netflix планує перетворити Обитель зла в серіал

Також Hyser писав, що Аpple знизить ціну на MacBook Air і інші пристрої.