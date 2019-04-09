Лікарі розповіли, чому з’являється цистит: кілька факторів

Медики розповіли про причини виникнення циститу.

Про причини появи даного захворювання розповіла лікар-уролог Медичного центру «Медикавер» Ігор Чернюх, передає канал 24.

Відзначимо, що циститом називають запалення слизової оболонки сечового міхура.

Найвразливіша група людей, які страждають від цього захворювання, — молоді жінки. Справа в тому, що у них сечовипускальний канал коротше і ширше, ніж у чоловіків, з цієї причини, інфекційні захворювання легше потрапляють в сечовий міхур.

Найчастіше збудником цього захворювання є бактерії. Це може бути як кишкова паличка, так і інші паразитичні організми.

Гострий цистит схильний до рецидиву і дати ускладнення у вигляді пиелонофрита — тобто запалення системи нирок.

Також такого роду хвороба з’являється з-за активного статевого життя.

Нагадаємо, лікарі розповіли про шкоду сексу у воді.

Уролог заявив, що такі заняття любов’ю провокують цистит у жінок, а також збільшується ймовірність інших хвороб, передає Обозреватель.

Крім того, такі заняття сексом не захищають від вагітності, адже під водою дуже складно використовувати презерватив. Крім того, миючі матеріали, які є у водопровідній воді, це руйнує структуру презерватива.

Також уролог зазначає, що вода змиває мастило і з цієї причини на статевих органах можуть утворювати мікротріщини — це шлях для інфекцій.

Нагадаємо, сексолог назвала причини відсутності сексуального бажання у чоловіків. Ольга Василенко розповіла, як вчинити жінці у трапилася ситуації.

Існує гидке стереотип, що чоловік завжди готовий зайнятися сексом, а жінка, тим часом, зволікає. Але в реальному житті все інакше: іноді жінка хоче, а чоловік – ні.

Причини відсутності сексуального бажання:

1. Слабка статева конституція. Це те, що дано нам від природи. Ми називаємо темпераментом, лібідо, але суть одна. Кожен з нас хоче сексу у відповідності зі своєю статевою конституцією.

2. Вік. З віком чоловіки хочуть все менше і менше.

3. Недосипання і втому. Втомлений організм думає про відпочинок, а не про зайві навантаження.

4. Харчування і спосіб життя. Зайва вага і шкідливі продукти погано впливають на чоловіче здоров’я.

5. Гормональний збій. Чоловікам теж потрібно ходити до ендокринолога і за призначенням лікаря приймати тестостерон.

6. Стреси, депресія, антидепресанти.

7. Хвороби. Всі сили йдуть на виживання, а не продовження роду.

8. Сублімація (перенаправлення енергії) в спорт, роботу, творчість.

9. Відсутність мотивації на секс, образи на партнерку, сварки.

10. Страхи. Часто ці страхи викликають жінки, коли критикують секс з партнером.

Нагадаємо, що в Україні прийнятий скандальний закон про секс.

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