Представник Держдепу: Україна стала найбільшим провалом Путіна

Агресія Росії проти України стала найбільшим провалом політики режиму Путіна.







Про це заявив в інтерв’ю австрійській газеті Wiener Zeitung заступник помічника державного секретаря США з питань Європи і Євразії Крістофер Робінсон.



«Без імплементації Мінських домовленостей поліпшення відносин не буде. Україна стала найбільшим провалом Путіна. Якщо в його планах було перешкодити тому, щоб Україна вийшла на прозахідну орбіту, то своєю агресією проти Києва він досяг зворотного – Київ взяв чіткий прозахідний курс, Україна прийняла рішення на користь Європи та проти Росії», — заявив американський дипломат, відповідаючи на питання, яку роль відіграє Україна у відносинах між США і Росією.



Він додав, що кращий спосіб перекреслити цілі Росії в Україні – «це спільно сприяти тому, що Україна йшла до економічного і політичного успіху».



Представник Держдепартаменту США додав, що в цілому на сьогодні список провалів Путіна «дуже довгий». Серед них, зокрема, і «невдала спроба путчу в Чорногорії, безрезультативна спроба підірвати переговори між Північною Македонією та Грецією».







На думку Робінсона, президент РФ виступає «проти нашої системи, проти наших цінностей, проти європейської архітектури колективних систем співробітництва».



Окремо в інтерв’ю американський дипломат прокоментував і будівництво Росією газопроводу “Північний потік-2”, який, за його словами, збільшить залежність Європи від російських енергоресурсів і сповільнить перехід Європи на альтернативну енергетику.



«Збільшення залежності Європи від російських поставок енергії не є гарною ідеєю. Росія не є надійним партнером. Крім того, “Північний потік -2” сповільнить рух Європи в напрямку альтернативної енергії. Коротко кажучи: «Північний потік» – не в європейських інтересах, цей проект слід розглядати не через економічну призму, а з геополітичної перспективи», — переконаний Робінсон.