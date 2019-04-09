В Україні декоммунизировали 52 тисячі об’єктів

Протягом 4 років внаслідок декомунізації в Україні змінено 52 тисячі топонімів.







«В результаті декомунізації зроблено багато: 52 тисячі топонімів (змінено — ред.), переіменовано 987 населених пунктів. Понад 2,5 тисячі пам ” ятників вождям комуністичного тоталітарного режиму демонтовано, з них більшість — пам’ять пам’ятники Леніну», — розповів на прес-брифінгу голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович, повідомляє Укрінформ.



За його словами, декомунізація не обмежилася 4 законами, прийнятими 4 роки тому. Були також прийняті закони про реабілітацію жертв політичних репресій та закон про ветеранів війни, завдяки чому бійці повстанської армії отримали статус учасників бойових дій.



«Логічним продовженням декомунізації має бути деколонізація», — вважає В’ятрович.



У цьому контексті, зауважив він, ми чітко говоримо про країни-агресора — Росії, яка використовує своє імперське минуле для того, щоб відновити свій вплив на Україну».



Брифінг на тему: «Підсумки декомунізації. Перспективи деколонізації» у Києві / Фото: Худякова Олена, Укрінформ