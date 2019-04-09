Порошенко заявив про необхідність закону про імпічмент

Президент України Петро Порошенко заявив про необхідність законів про імпічмент та тимчасових слідчих комісіях.

В ефірі телеканалу ІCTV Порошенко підкреслив, що готовий до обговорень для напрацювання збалансованого документа.

«Я абсолютно впевнений в тому, що в парламенті має відбутися дискусія з цього приводу і цей закон треба приймати як відповідальність президента у разі порушення ним Конституції україни, скоєння злочину. Я готовий делегувати своїх представників та обговорити і приймати вже збалансовану компромісну версію», — сказав він.