«Суспильне» буде готове до проведення дебатів 19 квітня о 19:00, — Аласанія

Він зазначив, що на поточний момент переговори про проведення дебатів почав тільки штаб кандидата Володимира Зеленського.

«Штаб Зеленського каже, що з юридичної точки зору це може бути і там, і там. Подивимося, як вони це доведуть ЦВК. Якщо обидва штабу звернуться з такою зміною постанови, я не впевнений в цьому, але тим не менш спробують. У мене поки були переговори тільки зі штабом Зеленського, які приїхали сьогодні до нас, ми показали їм студію. І вони через нас в той момент звернулися в штаб опонента з тим, що пора виходити на переговори і домовлятися, де, що і як», — розповів Аласанія.

Він зазначив, що «Суспильне» наполягає на проведенні тристоронньої зустрічі, однак поки що зі штабом Порошенко переговори ведуться тільки в телефонному режимі.

«Саме до цього і прагне «Суспильне», саме для того воно існує. Поки з іншим штабом у мене є телефонні переговори або листування в месенджерах. Інша справа, що їх я теж розумію, це все-таки політика та інформація кожен день змінюється. Вони постійно підвищують ставки, і де вони зупиняться, я не знаю», — підкреслив він.

Що стосується проведення дебатів на НСК «Олімпійський», у телеканалу є всі можливості для того, щоб провести трансляцію. При цьому вартість дебатів у студії буде приблизно такою ж, як і на стадіоні.

«Приблизно така ж, там є великий проект, там стосувалося ще й обов’язкової агітації за весь цей період. Ми зобов’язані агітувати, і це була кошторис. Ми надавали час для агітації всім кандидатам, і воно в складі цієї кошторису і є. Дебати там передбачені. Чи постанову треба буде міняти, не тільки локацію, але і перенаправити гроші», — пояснив він.

«Вартість агітації залежить від того, хто буде агітувати. Якщо яка-небудь організація, НСТУ або хтось інший зробить таке шоу на стадіоні, після цього ретрансляція буде коштувати за цінами кожного каналу окремо. Ці ціни два місяці тому подані в ЦВК, прийняті і не можуть бути змінені до кінця виборів», — уточнив Аласанія.

Він також заявив, що не може бути впевнений в тому, де і коли в результаті відбудуться дебати і чи відбудуться вони взагалі.

«У мене є підозра, що до останньої хвилини ніхто не буде знати, хто куди приїде. Вихід тільки один — ми будемо готові і 19 квітня о 19:00 будемо чекати всіх», — уклав він.