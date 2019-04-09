На Буковині прикордонники обстежили кордон за допомогою літака “Даймонд”

Понад 250 кілометрів кордону з Румунією та всю ділянку українсько-молдовського кордону протягом трьох днів обстежено прикордонниками з повітря за допомогою літака “Даймонд” Одеської окремої авіаційної ескадрильї.

Повітряне патрулювання здійснювалося задля виявлення можливих місць злету та посадки малих літальних апаратів. Крім того, за допомогою обладнання, яким обладнань літак, прикордонники малі змогу відстежити можливі маршрути переміщення контрабанди та місця накопичення тютюнових виробів.

Під час польотів здійснювалася фото – та відеофіксація державного кордону та лінії прикордонних інженерних споруд, що в майбутньому дасть можливість додатково посилити відповідні напрямки інженерними загородженнями.

Дедалі частіше прикордонникам доводитися боротися з так званою “повітряною контрабандою”, коли правопорушники використовують малу авіацію для досягнення своїх цілей.

Протягом попередніх років у межах Чернівецької області прикордонниками виявлено 5 квадрокоптерів, 3 мотодельтаплани та 2 літаки типу АН-2, які використовувалися для переміщення тютюнової контрабанди та відстеження прикордонних нарядів.





