Порошенко: Зеленський не агент Путіна. Якщо хтось зрозумів саме так — я вибачаюся

Президент України Петро Порошенко заявив, що кандидат у президенти Володимир Зеленський не є агентом Путіна. Відповідну заяву він зробив в ефірі ICTV.

«Я твердо був переконаний у тому, що загрози, які сьогодні має Україна перед собою, левова частка з них походить з Росії. Я вже пояснив, що я ніяк не звинувачую Володимира Зеленського в тому, що він є агентом Путіна. Це точно не так. Якщо хтось зрозумів саме так — я вибачаюся», — заявив він, відповідаючи на питання, хто придумав гасло «Якщо не Порошенко, то Путін».

Порошенко додав, що він не автор цього гасла, а глава Російської Федерації.

«Я не автор цього гасла, але я виходив з цитати Путіна. Це Путін сказав. Що для нього допустимо будь-який кандидат у президенти України, окрім Петра Порошенка. Це не я сказав і не політтехнологи. Це у нього. Він вважає, що він повинен визначати, хто буде українським президентом, а не український народ», — заявив він.

Також глава держави додав, що не стверджував того, що шоумен є наркоманом.

«Я не стверджую, що Володимир Зеленський є наркоманом. Я не стверджую і не стверджував, я не маю для цього жодних підстав», — заявив він.