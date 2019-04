У США помер актор з фільму “Біле ікло”

Помер відомий американський актор.

Актор Сеймур Кессел, відомий глядачам за фільмом режисера Джона Кассаветіс “Особи” (Faces, 1968), помер у віці 84 років у Лос-Анджелесі.

За його словами, Кессел помер минулої неділі. Причиною смерті стали ускладнення, які викликала хворобу Альцгеймера.

Сеймур Кессел зіграв у більш ніж 190 фільмах. Актор довгий час співпрацював з режисером Джоном Кассаветисом, який помер у віці 59 років у 1989 році. Крім “Осіб” також були картини “Надто пізній блюз” (Too Late Blues, 1961), “Вбивство китайського букмекера” (The Killing of a Chinese Bookie, 1976), “Прем’єра” (Opening Night, 1977), “Потоки любові “(Love Streams, 1984) і ряд інших.

Актор в інтерв’ю The Hollywood Reporter в 2006 році називав режисера “старшим братом, якого у нього ніколи не було, і самим близькому іншому”.

“Він (Кассаветіс) зробив величезний вплив на мою кар’єру і на моє становлення”, – визнавав Кессел.

Його найбільш помітними роботами стали режисерський дебют “Тіні” (Shadows, 1958), кінострічки “Академія Рашмор” (Rushmore, 1998) та “Біле ікло” (White Fang, 1991), серіали “Останній дон” (The Last Don, 1997) , “Політ Конкордів” (Flight of the Conchords, 2007-2009), “Зоряний шлях: Наступне покоління” (Star Trek: The Next Generation, 1987-1994). Роль в “Особах” принесла Кесселу номінацію на кінопремію “Оскар” за кращу чоловічу роль другого плану.