Скільки можна поливати брудом людину? Порошенко його знищує, — мати Зеленського

Мати кандидата в президенти України шоумена Володимира Зеленського Римма Зеленська заявила, що її син пішов на вибори, бо «не може дивитися, як у нас люди живуть». На її думку, який балотується на другий термін глава держави Петро Порошенко «знищує» шоумена.

Кандидата у президенти України шоумена Володимира Зеленського «поливають брудом» в інтересах його конкурента на виборах, чинного глави держави Петра Порошенка. Таку думку висловила мати шоумена в інтерв’ю «Громадському».

«Я вже цей бруд не можу чути. Ми з чоловіком не можемо це переносити. Він порядний, чесний хлопець. Те, що він заробив, він заробив своєю працею. Він не крав. Скільки можна поливати брудом людину? … За цим всім каналам одну тільки бруд ллють. Вигідно, я вважаю, що Порошенко. Він же просто його знищує. Якась повинна бути культура, я розумію, що у людини все-таки. Хіба можна так поводитися? То у нього немає програми, то у нього немає людей в команді, то що він «кремлівський», – сказала вона.

За словами матері шоумена, її син «хоче, щоб перше – закінчилася війна».

«Він юрист за освітою, він же не артист. … Ну невже його вважають таким дебілом, таким дурнем? … Як можна так людину знищувати. Йому не потрібні гроші, повірте. Тут, як президент, він буде отримувати менше, ніж він отримує [як шоумен]. Він просто хотів, щоб в Україні все змінилося: щоб молодь не виїжджала, щоб молодь була на місцях. Воно йому не треба – гроші, він заможна людина, йому нічого не потрібно. Просто він не може дивитися, як у нас люди живуть. У нас пенсіонери отримують копійки. Корупція за корупцією. Понабивав всі кишені собі цими грошима і вивозить. Все, що діється це ж жах якийсь кошмар», – пояснила Римма Зеленська.