Вищий антикорупційний суд України запрацює вже цього тижня

Вищий антикорупційний суд України днями має розпочати свою роботу.

“Цього тижня має бути підписаний мій Указ і ми маємо запустити антикорупційний суд”, – сказав Глава держави.

Порошенко підкреслив, що конкурс на посади суддів антикорупційного суду “був проведений блискуче за участі заради міжнародних експертів та визнаний у всьому світі”.

“Найкращі судді, науковці, адвокати, які є гарантом того, що країна кардинально зміниться”, – зазначив Президент.

Глава держави також зауважив, що початок роботи антикорупційного суду – це є «реалізація того, що записано в Конституції щодо членства України в ЄС та НАТО», як і кроки із захисту активістів, які мають право на протест.

“І ніхто не має позбавити їх цього права, бо головне наше досягнення – це самі вибори, визнані світом як найдемократичніші за весь час існування нашої держави. Подивіться, що відбувається у нашого північного сусіда – там виборів взагалі немає, а сьогодні, в цей день, в ці два тижню все залежить абсолютно від вас”, – зауважив Порошенко.