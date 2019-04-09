«У Зеленського цього немає!»: Гордон розповів про сильну зброю Порошенко перед другим туром

Відомий український журналіст Дмитро Гордон зробив попередження на адресу Володимира Зеленського з приводу чинного президента Петра Порошенка, в сутичці з яким комік главу держави не повинен недооцінювати.

Гордон Порошенко назвав видатним політиком з блискучою освітою і великим досвідом і розумовими здібностями, якого «голими руками не візьмеш».

Про це журналіст розповів у прямому ефірі одного з українських телеканалів: у Мережі опублікований фрагмент відеопрограми «Вечірній прайм» на «112 каналі», де журналіст Дмитро Гордон був запрошеним гостем. Гордон прокоментував вирішальну сутичку у другому турі і розповів, чому саме вважає Порошенко видатним політиком з величезними здібностями, перемогти якого команді коміка буде непросто.