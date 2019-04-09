Безбатченко, який здав педагогів-педофілів, позбувся зору і виїхав з Росії

Яків Яблучник: «Потерпілим надходили погрози, почалося цькування»

Два роки тому в Петербурзі розгорівся гучний скандал. Навесні 2017 року за підозрою в педофілії заарештували керівництво школи №565 та Центру сприяння сімейному вихованню Кіровського району.

Чому директора школи відпустили з-під варти, як залякували колишніх вихованців дитбудинку і з яких причин багато потерпілі відмовилися співпрацювати зі слідством? Ми зв’язалися з одним із потерпілих у справі, колишнім детдомовцем, 28-річним Яковым Яблучником. Його історія лягла в основу кримінальної справи.

– Пройшла інформація, що директора школи Наталію Федорову звільнили, бо минув термін давності за статтею «недбалість», яку ставили жінці. Хоча вона не заперечувала той факт, що знала про насильство вихованців.

– Так, так, – почав розмову Яків Яблучник. – Наталія Федорова зізналася, що з 2003 по 2017 рік не раз вислуховувала скарги вихованців про зґвалтування. Але на суді виправдалася, що не вірила дітям, оскільки ті перебували на обліку в психоневрологічному диспансері і могли фантазувати на сексуальні теми. Провину визнала вона. Але її справу припинено за закінченням терміну давності. Хоча мені дивно, що за такими статтями існують строки давності.

– Вона може повернутися на роботу в школу?

– В школу вона не повернеться, так як все-таки була судима. Але факт її звільнення говорить про те, що нікому нецікаво захищати дітей з діагнозами. Ви бачили колективне інтерв’ю колег арештованих? Всі вони виступили на підтримку обвинувачених. Ніхто не підтримав потерпілих. На таких дітей, як ми, всім наплювати.

– Ваш дитячий будинок розформували?

– Наскільки мені відомо, дитячий будинок не розформовано, він продовжує працювати.

– Слідство закінчилося?

– У січні 2019 року справу було передано до суду.

– Ви були присутні на засіданнях?

– Звичайно. Перше закрите засідання виявилося важким, тривало 9 годин. В залі були присутні п’ять обвинувачених та їх адвокати. Я тримався з останніх сил, тиск йшло пристойне. Сторона обвинувачених завалила мене мерзенними і каверзними питаннями.

– Що за питання?

– Коли я жив у дитбудинку, вів щоденники. З 2002 по 2008 рік я записував все, що відбувалося зі мною. У тому числі збереглися записи про насильство. На суді адвокати обвинувачених випитували в мене, скільки всього було щоденників, якого вони були кольору, скільки щоденників залишилося, скільки втрачено, де зараз ці щоденники, хто їх бачив і так далі. Мене намагалися заплутати. Далі адвокати обвинувачених посилалися на мої спотворені інтерв’ю в ЗМІ, телесюжети, шукали, до чого причепитися. Але хіба це все мало відношення до справи?

– Ніхто з обвинувачених не визнав провину?

– Ніхто. Один обвинувачений і зовсім заявив на суді, що знайомий зі мною з 2011 року, а не з 2004 року, коли все відбувалося.

– Може, хтось із співробітників дитячого будинку заступився за вас?

– На допиті лише вихователька дитячого будинку Катерина Ротачева не заперечувала, що відводила мене на порносъемки. Вона ж заявила, що я показував фотографії зі зйомок педагогічному колективу школи та дитячого будинку.

– Більше не знайшлося свідків, які виступили на вашій стороні?

– З того моменту пройшло 15 років. Когось знайти виявилося дуже складно. Та й у таких злочинах не може бути свідків. Зараз знімається документальний фільм про ці жахи. У ньому візьме участь моя тітка, яка розповість, що особисто бачила мої щоденники, читала вміст, коли забирала мене додому на вихідні дні з дитбудинку. Я не став розповідати про неї судді. Вона вже немолода, їздити на суди в інше місто їй важко. Фільм вийде восени. Сподіваюся, суддя його подивиться і прийме правильне рішення при внесенні вердикту.

– Думаєте, суддя не сумнівається в ваших свідченнях?

– Я пройшов цілий комплекс експертиз: урологічних, психолого-психіатричних, фахівці з Москви перевіряли мене на поліграфі. Правда на моїй стороні.

– Під час слідства на вас чинили тиск родичі, колеги обвинувачених?

– Під час слідства тиск чинили на всіх потерпілих. В мою адресу неодноразово надходили погрози, як на телефон так і в соцмережах. У травні 2017-го зі мною зв’язався колишній вихователь, просив відкликати звинувачення. У зв’язку з нескінченними погрозами, цькуванням і стеження за мною, я був змушений покинути Росію.

– Виходить, ви більше не будете присутні на судах?

– 9 лютого відбулося останнє судове засідання з моєю участю. Потім я надав суду квитки на літак, візу, пояснив що покидаю країну, в суд більше не прийду. Мене звільнили від присутності на засіданнях.

– Куди ви поїхали?

– 14 лютого 2019 року я покинув Росію. Поїхав в Індію. Два місяці жив на Гоа. Зараз перебрався в Делі.

– Повернетеся в Росію?

– Не планую. 2018 рік став для мене емоційно складним. Нескінченні допити і цькування позначилися на моєму здоров’ї. Я практично втратив зір. У мене стався нервовий зрив. Початок судового процесу, на якому сторона обвинувачених намагалася мене знищити, підштовхнуло мене до еміграції.

– Чим ви займати в Індії?

– Я повністю змінив життя. Вийшов з усіх соцмереж, позбавився від телефону, залишив тільки електронну пошту, щоб читати листи друзів. Займаюся йогою, дихальною гімнастикою, кинув палити, ходжу в дацан, багато читаю. Всі загрози позаду. Я радий, що поїхав з Пітера – міста, який заподіяв мені стільки болю.

– Як живуть інші потерпілі?

– Потерпілий Олег (імена потерпілих змінені. – Авт.) перебуває під програмою захисту свідків. Двоє інших перейшли на бік обвинувачених. Таке рішення вони прийняли під тиском педагогів школи.

Один хлопець змушений був звернутися до допомоги психологів. А от ще одного потерпілого, Ваню, відразу після допиту, в травні 2017 року, коли затримали всіх підозрюваних, відправили спочатку до психлікарні, потім у психоневрологічний інтернат закритого типу. Він давав свідчення колишнього заступника директора дитбудинку Михайло Єліна, який мав велику вагу в адміністрації Кіровського району, у нього збереглися високі покровителі, яким під силу зам’яти справу стосовно нього. У підсумку, потерпілого Ваню закрили в інтернаті, щоб на суді його показання визнали нікчемними. Як правило, людині з діагнозом немає довіри.

– Потерпілих спочатку був набагато більше?

– Під час попереднього слідства, потерпілих нарахували близько тридцяти осіб. З усіма хлопцями розмовляли слідчі. Але не всі погодилися співпрацювати. Люди злякалися бути засудженим за свої особисті одкровення, так як у багатьох є сім’ї, діти.

– Після галасу, до вас зверталися діти з інших дитбудинків, розповідали свої історії?

– Зі мною зв’язалися багато дітей з прийомних сімей, а також з інтернатів. Поділилися особистими історіями падіння і насильства над ними. Тоді я звернувся до знайомого політологу, який емігрував у Ізраїль. Він мені запропонував створити в Росії фонд по боротьбі з педофілією. Сподіваюся, все вийде. Ще я хочу знайти двох дівчаток, яких в юному віці віддали в інші родини. Вони поїхали в Італію та Іспанію. Мені не байдужа їх доля. Не виключено, що, крім насильства і залучення малолітніх в порноіндустрію, співробітники нашого дитбудинку могли займатися продажем дітей в інші країни. Хочеться упевниться в тому, що я помиляюся.

– Який максимальний строк загрожує обвинуваченим?

– Максимальні терміни для таких злочинів – до 20 років позбавлення волі. Всі потерпілі вимагають жорсткого покарання для кривдників. З усієї цієї історії, можна зробити висновок: дитячий будинок закритого типу – годівниця для педофілів. Такі установи потрібно ставити на громадський контроль і обов’язково вводити в шкільну програму урок «Права дитини», щоб вихованець при настанні небезпеки знав, куди звертатися.