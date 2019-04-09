В Україні успішно випробували новий радар контрбатарейный

В ході випробувань, які пройшли на одному з полігонів Збройних сил України, були підтверджені тактико-технічні характеристики 1Л220УК, який суттєво перевищує контрбатарейные радари, що знаходяться на озброєнні ЗСУ.

Контрбатарейный радар 1Л220УК, розроблений запорізьким КП «НВК «Іскра», призначений для розвідки позицій артилерії противника. Потужна радіолокаційна станція дозволяє радару «бачити» снаряди, а потужна цифрова система «будує» траєкторії їх польотів.

Це дозволить українським військовослужбовцям визначати точне місцезнаходження ворожих гармат, мінометів, реактивних систем залпового вогню, а також ракетних комплексів протиповітряної оборони і тактичних ракет на відстані десятків кілометрів.

В «Укроборонпромі» наголосили, що використання контрбатарейных радарів є важливим елементом ведення сучасної війни, що дозволяє значно підвищити ефективність ведення бойових дій і за мінімальний час знищувати ворожу артилерію.