Київ скували багатокілометрові затори: мапа ремонту доріг і “червоних” ділянок

У Києві 9 квітня більшість доріг скували серйозні затори. Станом на 9 ранку, вони оцінювалися у вісім балів.

Також значні ускладнення біля метро “Академмістечко”, “червоним” позначена вся Кільцева дорога і частково бульвар Вернадського.

У Солом’янському районі затори на проспекті Леся Курбаса і Космонавта Комарова, Повітрофлотському проспекті та проспекті Лобановського. Ускладнено проїзд біля аеропорту “Київ”.

У центрі міста повільно їде бульвар Шевеченка і вул. Хмельницького. Також затори на Павлівській і Чорновола.

Серед мостів з правого на лівий берег найбільш вільним виявився міст Метро, незважаючи на проведення там ремонтних робіт. Також триває ремонт на Південний мосту.

На лівому березі великі ускладнення біля Позняків і Осокорків і на Харківському шосе.

На околицях міста водії стояти при в їзді від Вишневого і Софіївської Борщагівки.