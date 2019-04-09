Украина выдала России фигуранта дела об убийстве Пола Хлебникова

В 2018 году Украина выдала России 22 подозреваемых, в том числе Магомеда Дукузова, которого обвиняют в причастности к убийству главного редактора российского Forbes Пола Хлебникова. Об этом говорится в итоговом докладе генпрокурора Юрия Чайки за 2018 год, передает .

Американский журналист Пол Хлебников в апреле 2004 года создал и возглавил русскую редакцию журнала Forbes. 9 июля 2004 года его застрелили у офиса редакции.

Исполнителями убийства следствие считало уроженцев Чечни Мусу Вахаева и Казбека Дукузова и Фаиля Садретдинова. В 2006 году присяжные их оправдали, но затем по иску Генпрокуратуры Верховный суд отменил решение. В 2008 году суд снова оправдал их.

Магомеда Дукузова, брата одного из фигурантов, объявили в розыск. В ноябре 2017 года о его задержании сообщила Служба безопасности Украины, там его заподозрили в участии в ОПГ и рэкете. В декабре 2017 года Генпрокуратура России направила в Киев запрос о его выдаче.

Организатором убийства назвали чеченского криминального авторитета Хож-Ахмед Нухаева, который находится в федеральном розыске. По мнению обвинения, Нухаев, возможно, хотел отомстить журналисту за книгу о нем «Разговор с варваром».

В июле 2013 годе источники Forbes говорили, что следствие стало считать Нухаева посредником и не исключает, что заказчиком был предприниматель Борис Березовский. Бизнесмен судился с Хлебниковым в Лондоне за статью 1996 года «Крестный отец Кремля?» (Godfather of the Kremlin?), в которой говорится о мошенничестве, отмывании денег и его связях с мафией и убийствами. В 2000 году Хлебников выпустил книгу «Крестный отец Кремля: Борис Березовский и разграбление России».

Джерело: Дождь