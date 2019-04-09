Ломаченко – Кролла: де і коли дивитися бій

Бій Ломаченко – Кролла відбудеться 12 квітня в Лос-Анджелесі.

Чемпіон світу за версіями WBA і WBO в легкій вазі Василь Ломаченко (12-1, 9 КО) 12 квітня проведе бій проти обов’язкового претендента по лінії WBA британця Ентоні Кролли (34-6-3, 13 КО).

В Україні бій Ломаченко – Кролла в прямому ефірі покаже телеканал Інтер в рамках програми “Великий бокс”. Початок трансляції – 13 квітня (субота) о 5:50 за київським часом.

За прогнозами букмекерів, Василь Ломаченко є беззаперечним фаворитом цього поєдинку.

Так, букмекерська контора William Hill приймає ставки на перемогу Ломаченка з коефіцієнтом 1,01. А на перемогу Кролли встановлено коефіцієнт 21,00. Нічия оцінюється в 34,00.

Напередодні поєдинку компанія Top Rank Boxing презентувала офіційний промо-ролик бою:

Бій Ломаченко – Кролла відбудеться в Стейплс центрі (Staples Center) в Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія. Трансляція вечора боксу в прямому ефірі буде на ESPN+.

“Ломаченко виконає своє зобов’язання перед WBA, поборовшись з Ентоні Кроллою в наступному бою”, – повідомив віце-президент Top Rank Карл Моретті.

Нагадуємо, Ломаченко несподівано заговорив про завершення кар’єри.

Нагадуємо також, Василь Ломаченко виграв бій проти пуерторіканця Хосе Педраси одноголосним рішенням суддів і об’єднав чемпіонські пояси за версіями WBA і WBO в легкій вазі. Бій відбувся 8 грудня 2018 року.

Фото Василь Ломаченко, Getty Images

Джерело портал Знай.ua