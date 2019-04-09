Ольга Сумська постраждала від політичних суперечок в соціальних мережах

Українська актриса і телеведуча Ольга Сумська постраждала від політичних суперечок, які викликало її висловлювання в одній з соцільних мереж. Після того, як користувачі перейшли на особисті образи, знаменитість видалила свою публікацію в Facebook.

Після першого туру виборів президента України мешканці країни дуже гостро реагують на будь-які висловлювання своїх співвітчизників. Під особливою увагою фоловерів знаходяться і зірки українського шоу-бізнесу. Так, пост заслуженої артистки України Ольги Сумської викликав бурю негативних коментарів у Facebook. За словами самої Ольги, сучасне суспільство геть забуло про повагу. Наше суспільство зійшло з розуму, нічого не можна сказати. Я елементарно запостила інформацію про дебати Зеленського і цього вистачило, щоб отримати порцію негативних коментарів. Я щиро вірю в краще для нашої країни і пишу цікаві речі, висловлюю свою думку, але це викликає непорозуміння і люди просто не поважають точку зору опонента, — розповіла Сумська.

Вона додала, що користувачі соціальної мережі сприйняли її слова занадто агресивно. Згадували все, що тільки можна згадати. Не обійшлося без мату і образ… Люди не стримуються у своїх висловлюваннях… Це ще раз підтверджує той факт, що наше суспільство розколоте. Ніхто не поважає чужу думку, — зазначила актриса.