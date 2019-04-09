Українців будуть штрафувати і пустять перевірки по домівках: що зміниться вже у травні

В Україні комунальна реформа повноцінно вступить в силу вже в травні 2019-го. З цього моменту запрацює закон про комерційний облік комунальних послуг і новий базовий закон про ЖКП. Головний принцип – платити доведеться за кожен кубометр води та Гкал тепла, а тих, хто затримує платежі, будуть карати штрафами і відключенням.

З одного боку, нововведення дають більше можливостей для постачальників. Їх право припиняти постачання послуги, звертатися в суд і штрафувати тепер прописані в законі. Також тягар оплати втрат всередині будинку перекладають на споживачів.

OBOZREVATEL з’ясував, як і для кого зміняться комунальні правила в Україні.

Головне:

з 1 травня в Україні вводять штрафи за прострочення платежів по комуналці;

українці зможуть скаржитися на погану якість комунальних послуг і повертати гроші;

споживачі будуть зобов’язані впускати в житло перевіряючих;

комунальні послуги зможуть відключати за борги.

Принцип №1. Споживач теж несе відповідальність

Розглянемо нововведення на прикладі конкретного будинку. Припустимо, в будівлі 50 квартир, місячні втрати води становлять 50%, п’ять сімей відмовляються оплачувати комуналку, перевіряючих не впускають ні квартиру, ні в під’їзд.

За «старими» законами вони фактично звільнялися від будь-якої відповідальності. Втрати води в будинку (з-за магнітів на лічильниках, неправильних показань і поточних труб) компенсував водоканал, сім’ї з боргами продовжували користуватися комунальними послугами, а постачальники послуг в кращому випадку могли погрожувати судовими позовами.

Що зміниться:

комунальні послуги (крім електроенергії і газу) можуть відключити;

В законі чітко прописана процедура. Борг починає рахуватися з 21 числа (якщо вихідний, то з наступного робочого дня після 20-го). Виконавець повинен надіслати листа родині, яка з якоїсь причини не платить. Почекати 30 днів і після цього може сміливо відключати, наприклад, електроенергію.

перевіряючих зобов’язані впускати до квартири, інакше – відключення;

Виконавець послуги за законом повинен мати доступ, наприклад, до лічильника. Якщо він знаходиться в квартирі і двері перевіряючому не відкривають, цього достатньо для того, щоб припинити надання послуги.

«Відмова споживача надати доступ виконавця комунальної послуги до приміщень, які належать споживачу, є підставою для припинення надання відповідної комунальної послуги. Після надання споживачем такого доступу надання послуги відновлюється», – йдеться в законі.

все, що витратили в будинку, повинні оплачувати його мешканці;

Якщо частина комуналки «загубилася» в будинку, і в сумі квартирні лічильники показують менше, ніж домовик, платити потрібно по будинковому лічильнику (згідно з законом про житлово-комунальні послуги). Приміром, якщо в половині квартир з допомогою магнітів занижує покази лічильників за вкрадені кубометри заплатять всі мешканці порівну.

За борги будуть нараховувати пеню.

Після 20-го числа за кожен день прострочення закон передбачає покарання – пеню. Граничний розмір такого штрафу – всього 0,01% боргу за кожен день прострочення. Тобто якщо заплатити на 60 днів пізніше, сума збільшиться лише на 6%. Наприклад, якщо ваш борг за два місяці – 4 тис. грн, розмір пені становитиме 24 грн.

«Пеня не нараховується за умови наявності заборгованості держави за надані населенню пільги і житлові субсидії і/або наявності у споживача заборгованості з оплати праці, підтверджену належним чином», – йдеться в законі.

Принцип №2: за неякісну послугу можна не платити

Якість комунальних послуг будуть перевіряти комісії;

Кабінет міністрів розробив форму скарги на якість комунальних послуг. Вже з 1 травня для того, щоб виявити порушення, достатньо заповнити документ і дочекатися комісії.

«Це буде стосуватися перевірок якості послуг з постачання теплової енергії, гарячої води, централізованого водопостачання і водовідведення, вивезення побутових відходів, управління багатоквартирним будинком», – цитує віце-прем’єра Геннадія Зубка прес-служба профільного міністерства.

Якщо виявиться, що якість комунальної послуги не відповідає нормативу, платити за неї можна менше.

75-50 градусів – повний тариф;

49-45 градусів – 90% повного тарифу;

44-40 градусів – 70% повного тарифу;

>40 градусів – по тарифу на холодну воду.

Крім того, як пояснюють в Національній комісії в сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЭКУ), гарячу воду можуть відключати не більше ніж на 6 годин на добу, при цьому період «без води» повинен складати не більше 30% місяця. Якщо зазначена норма порушується, за кожну добу сума у платіжках повинна зменшуватися на 3,3%. Остання норма також стосується і холодної води.

Температура повітря в опалювальному приміщенні повинна бути не нижче 18 градусів тепла. Якщо опалення включили, а в квартирі все одно холодно – платити за нього по повній ціні не варто. Так, чинні норми встановлюють: якщо температура в приміщенні не вище 12 градусів, опалення можна зовсім не оплачувати. Відключати тепло можуть не частіше ніж раз в місяць і не довше ніж на 12 годин.